Vita da host Ho provato ad affittare la mia stanza su Airbnb | ecco come è andata

Vita da host: un’esperienza sorprendente e ricca di emozioni, che mi ha insegnato molto sul mondo dell’ospitalità. Ho deciso di mettere in affitto la mia stanza su Airbnb, creando l’annuncio “Stanza-studio Suite Borghese”. Una scelta audace, considerando che si tratta della mia camera da letto in un appartamento condiviso, ma con cura e passione ho presentato ogni dettaglio, dalla pulizia alle comodità. E ora, sono pronto a raccontarvi come è andata...

'Stanza-studio Suite Borghese' è il nome della struttura che ho messo su Airbnb. Non è altro che la mia camera da letto nell'appartamento condiviso dove vivo. Pulita e ordinata più del solito, nell'annuncio ho pubblicato le foto della stanza munita di armadi, biblioteca e scrivania, della cucina. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Vita da host. Ho provato ad affittare la mia stanza su Airbnb: ecco come è andata

In questa notizia si parla di: Stanza Airbnb Vita Host

Vita da host. Ho provato ad affittare la mia stanza su Airbnb: ecco come è andata - Ho scoperto che a Bologna un annuncio nelle zone giuste può rendere diverse migliaia di euro al mese, e anche che si possono affittare persino grotte, ca ... Leggi su bolognatoday.it

La stanza su Airbnb per combattere il caro vita - Ma come suggerisce Airbnb, “mettere a disposizione saltuariamente una stanza in ... Leggi su lifestyleblog.it

Per il caro vita la stanza dei bambini finisce su Airbnb - Per questo sempre più persone scelgono di mettere a disposizione saltuariamente una stanza ... Leggi su qualitytravel.it