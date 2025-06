Vita da artista | scoprire le case di alberto sordi giosuè carducci e giacomo puccini dal 9 al 13 giugno

Vivi un viaggio tra le mura che hanno plasmato le vite di alcuni dei più grandi artisti italiani. Dal 9 al 13 giugno, scopri le case di Alberto Sordi, Giosuè Carducci e Giacomo Puccini, in una serie televisiva che svela l’intimità e l’eredità di queste icone culturali. Un’occasione unica per conoscere da vicino il cuore della nostra storia artistica, lasciandoci ispirare dalla loro quotidianità e creatività. In questo articolo si analizzano le tappe principali del programma, con...

Un approfondimento sulle nuove puntate di una trasmissione televisiva dedicata alla scoperta delle abitazioni degli artisti italiani più rappresentativi. La serie, condotta da un esperto del settore, si svolge dal 9 al 13 giugno e attraversa diverse città italiane, offrendo al pubblico uno sguardo intimo sulla vita e le opere di figure storiche dell'arte nazionale. In questo articolo si analizzano le tappe principali del programma, con particolare attenzione alle location visitate e ai protagonisti raccontati. la programmazione settimanale di "vita da artista". dal 9 al 13 giugno: focus sulle case degli artisti italiani.

