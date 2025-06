Visite esclusive e gratuite al lavandeto

Scoprite la magia del lavandeto di Lavanda In Villa, un’oasi di 2000 piante pronta ad accogliervi in un’esperienza esclusiva e gratuita. Prenotate il vostro posto scrivendo un WhatsApp con qualche giorno di anticipo e lasciatevi incantare dai colori e dai profumi del tramonto. Non perdete questa occasione unica: le porte del nostro paradiso floreale vi aspettano per momenti indimenticabili. Le date e gli orari sono pronti per essere scelti!

In questa notizia si parla di: Lavandeto Visite Esclusive Gratuite