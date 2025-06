Visita guidata ' Bari fortificata'

Domenica 6 luglio alle ore 17.30, immergiti nell’affascinante storia di Bari con una visita guidata alla città fortificata. Scopriremo le imponenti mura che proteggono la città e il maestoso Castello, simbolo di potere e resistenza. Un itinerario imperdibile per appassionati di storia e cultura, tra leggende e monumenti che raccontano secoli di passione e difesa. Un viaggio nel cuore di Bari ti aspetta: non mancare!

Domenica 06 luglio ore 17.30 appuntamento con l'itinerario "Bari Fortificata – La città dalle possenti mura". E' fortificata da mura nella parte che guarda verso la terra ferma e da un castello..(Da Giovanni Adorno, Itinerarium Terrae Sanctae). Scopriremo insieme il maestoso Castello di Bari.

