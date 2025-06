Visita alla scoperta di Villa Giovanelli a Noventa Padovana con aperitivo finale

Vivi un'esperienza unica alla scoperta di Villa Giovanelli Colonna, un capolavoro seicentesco alle porte di Padova. Domenica 15 giugno 2025, unisciti a noi per esplorare questa affascinante dimora, accompagnati da una guida esperta che svelerà i segreti della sua raffinata architettura e del suo splendido parco. La visita si concluderà con un delizioso aperitivo, un’occasione perfetta per assaporare l’atmosfera storica di questo luogo incantato e condividere momenti di convivialità .

Domenica 15 Giugno 2025. Avremo modo di fare questa interessante visita a Villa Giovanelli Colonna a Noventa Padovana, stupenda dimora seicentesca alle porte di Padova. I partecipanti saranno accompagnati dalla nostra guida, che saprĂ abilmente illustrare la raffinata villa e l'ampio parco. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: Villa Visita Giovanelli Noventa

Visita guidata al Parco Frassanelle e a Villa Papafava - Unisciti a noi per una suggestiva visita guidata al Parco Frassanelle e a Villa Papafava, con "Visita guidata a 2 voci" di Ale&Ele.

Alla scoperta di Villa Giovanelli Colonna a Noventa Padovana: visita e degustazione - Il progetto “Visitare con gusto” approvato dalla Regione Veneto, proporrà in questa ottava tappa la visita a Villa Giovannelli Colonna a Noventa Padovana, stupenda dimora seicentesca alle ... Leggi su padovaoggi.it

Visita a Villa Giovanelli Colonna durante la Festa sul ponte a Noventa Padovana - la Proloco di Noventa Padovana in collaborazione con Delta Tour, ha organizzato una vista in villa Giovanelli e cena nello stand gastronomico della Proloco con partenza in battello dalle Porte ... Leggi su padovaoggi.it

Villa Giovannelli a Noventa Padovana, il tesoro recuperato e restituito alla città - Metti che tanta magnificenza incantata si specchi sul fiume su cui affaccia il maestoso cancello che racchiude una Villa Veneta a Noventa Padovana, ed ecco: Ciack si gira! Leggi su corrieredelveneto.corriere.it