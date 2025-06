Visita alla scoperta di Casa Conti a lume di candela

Casa Conti a lume di candela: un viaggio tra le meraviglie nascoste di Padova. Martedì 17 giugno 2025, lasciatevi incantare dai vicoli, cancelli e portoni che celano tesori sorprendenti. Anche i più attenti scopriranno magie inattese in un’atmosfera carica di mistero e fascino. La sensazione di stupore e meraviglia che ci avvolge quando varchiamo l’ingresso del giardino di questa storica dimora è un’esperienza indimenticabile, pronta a svelare i segreti più affascinanti della città.

Martedì 17 Giugno 2025. I vicoli, i cancelli ed i portoni del centro di Padova nascondono a volte tesori che, anche per i cittadini più attenti e curiosi, si rivelano vere e proprie magie inattese. La sensazione di stupore e meraviglia che ci avvolge quando varchiamo l’ingresso del giardino di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: Visita Scoperta Casa Conti

Visita alla scoperta della Padova che non c’è più tra uomini, storie e palazzi - Conosciamo davvero Padova e le sue meraviglie? Oltre a strade e piazze, ci sono storie affascinanti di chi ha abitato questa città, celebri personaggi e tradizioni uniche.

Alla scoperta di Casa Conti: un gioiello nascosto nel cuore di Padova e aperitivo finale - La sensazione di stupore e meraviglia che ci avvolge quando varchiamo l’ingresso del giardino di Casa Conti, e poi su, per le scale e stanze magnificamente arredate, e’ unica e lascia senza fiato. Leggi su padovaoggi.it

Visita guidata tra i saloni di Villa Tasca, residenza storica tra le più esclusive di Sicilia - Set di importanti serie televisive, come “The White Lotus” di HBO e “Il Gattopardo” di Netflix, Villa Tasca è uno dei pochissimi esempi, in tutto l’agro palermitano ed in Sicilia, di casa patrizia ... Leggi su palermotoday.it

Alla scoperta del maniero di Trussardo I - Visita guidata alla scoperta dell'antico maniero di Trussardo I dei Conti Calepio, che in parte è un austero fortilizio del Quattrocento e in parte è poi divenuto una villa di delizia. Leggi su ecodibergamo.it