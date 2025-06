Virtus-Germani Brescia date e modalità di acquisto dei biglietti per la finale Scudetto

Se sei un appassionato di basket e non vuoi perderti questa storica sfida, scopri tutte le date e le modalità di acquisto dei biglietti per la finale scudetto tra Virtus Bologna e Pallacanestro Germani Brescia. Un appuntamento imperdibile che segna un nuovo capitolo nel grande libro del massimo campionato italiano. Preparati a vivere un'emozione unica: ecco come assicurarti il tuo posto a questa spettacolare battaglia sul parquet!

Finalmente ci siamo, il momento tanto atteso della stagione del basket italiano è alle porte, la finale che assegna lo Scudetto. Per la prima volta nella storia sarà una sfida tra la Virtus Bologna (16 titoli all'attivo) e la Pallacanestro Germani Brescia ad assegnare il Triangolino Tricolore.

La Virtus Bologna raggiunge la finale scudetto per la quinta volta consecutiva e la diciassettesima in era playoff. Le Vu Nere affronteranno la Germani Brescia, alla prima finale scudetto della sua storia. Partecipa alla discussione

Impresa Virtus al Forum! La Segafredo chiude la serie 3-1, manda a casa Milano e conquista la finale scudetto. Shengelia e compagni vincono gara 4 e ora sfida alla Germani Brescia per il titolo. Olimpia eliminata. #LBA #Virtus #PlayoffLBA #OlimpiaVirtus # Partecipa alla discussione

