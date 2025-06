Virtus-Brescia | Sfida per il titolo con Shengelia e Bilan protagonisti

si prepara a sfidare la Virtus in una sfida che promette emozioni intense e spettacolo. Con Shengelia e Bilan tra i protagonisti, questa partita potrebbe scrivere un nuovo capitolo nella storia del campionato, dimostrando che il valore e la determinazione possono superare ogni pronostico. La battaglia è aperta: chi salirà sul trono finale?

SarĂ la prima volta per Brescia, l’ennesima e la quinta consecutiva invece per la Virtus. Se guardiamo il blasone, i titoli vinti, le finali alle spalle, l’ago della bilancio dovrebbe pendere dalla parte della Virtus, che oltretutto avrĂ il vantaggio del fattore campo. Ma attenzione perchĂ© Brescia sembra una squadra in missione. La formazione diretta da Peppe Poeta sta attraversando un momento davvero magico e dopo un’ottima stagione regolare, chiusa al terzo posto, ha sconfitto Trieste 3-1 nei quarti vincendo gara 4 in casa dei giuliani e in semifinale Trapani 3-0 vincendo le prime due sfide in casa dei siciliani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net