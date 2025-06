Virtus Bologna | Preparativi per la Finale Scudetto Clyburn e Polonara in Dubbio

Rimane l’incertezza su Clyburn e Polonara, ancora in dubbio per la sfida decisiva. La Virtus Bologna si prepara con determinazione alla finale scudetto, pronti a scrivere un nuovo capitolo di successo. Dopo il meritato riposo, la squadra torna in palestra alla Porelli, concentrata e carica di energia. La sfida è alle porte: chi avrà la meglio in questa battaglia epica? La passione bolognese non aspetta altro che il via!

Una domenica di meritato riposo, ma da oggi la Virtus torna a fare sul serio, in palestra alla Porelli per preparare la serie di finale scudetto che prenderà il via giovedì sera. Dopo la vittoria in gara 4 e il rientro da Milano, la squadra accolta dai propri tifosi in nottata alla Porelli, ha avuto da coach Dusko Ivanovic ventiquattro ore di meritato riposo. Da oggi si torna in campo, tutti o quasi con nella mente gara 1 di finale. Rimane infatti da capire la condizione e l’eventuale utilizzo sia di Will Clyburn che di Achille Polonara, out nella doppia sfida di Milano. Clyburn viene monitorato quotidianamente e sarà rivalutato nei prossimi giorni, con la speranza di poterlo recuperare e portare almeno a referto: ma molto dipenderà da come il giocatore riuscirà a reagire alle terapie a cui viene sottoposto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Virtus Bologna: Preparativi per la Finale Scudetto, Clyburn e Polonara in Dubbio

In questa notizia si parla di: Finale Clyburn Virtus Scudetto

BASKET PLAYOFF SCUDETTO Ce la fa la Virtus nella "bella" con Venezia e raggiunge la semifinale contro Milano. Partita equilibratissima, sempre punto a punto, una sofferenza. Hackett 21, Morgan 14, Cordinier 13, Pajola12, Clyburn 7, Shengelia 7, Diouf 7 Partecipa alla discussione

Virtus Bologna, Clyburn e Polonara in forte dubbio per G1 contro Brescia - Nonostante le assenze di Will Clyburn e Achille Polonara, la Virtus Bologna è riuscita a espugnare due volte il Forum e conquistare il pass per la finale Scudetto, che ... Leggi su pianetabasket.com

Virtus Bologna: Preparativi per la Finale Scudetto, Clyburn e Polonara in Dubbio - Una domenica di meritato riposo, ma da oggi la Virtus torna a fare sul serio, in palestra alla Porelli per preparare la serie di finale scudetto che prenderà il via giovedì sera. Leggi su sport.quotidiano.net

Virtus in finale scudetto: superata l'Unipol Forum, ora sfida con Brescia - La Virtus conquista la finale scudetto battendo l'Unipol Forum. Leggi su msn.com