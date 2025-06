Virtus Bologna biglietti e mini abbonamenti per le finali playoff | le informazioni utili

Se sei un appassionato di Virtus Bologna, non puoi perderti le ultime novità sui biglietti e i mini abbonamenti per le emozionanti finali playoff contro Brescia. Dopo una domenica di meritato riposo, la squadra si prepara con determinazione alle sfide decisive, mentre i tifosi possono assicurarsi il loro posto per vivere da vicino l’energia e la passione che solo il palazzetto può offrire. Scopri ora tutte le informazioni utili per non perdere nemmeno un momento di questa spettacolare corsa verso il tricolore.

Bologna, 9 giugno 2025 - Le novità dei biglietti per le finali con Brescia e l’aggiornamento delle condizioni di Achille Polonara. Dopo una domenica di meritato riposo, da quest’oggi a Casa Virtus si è tornati al lavoro per preparare, sia alla palestra Porelli che negli uffici della società, le prossime finali scudetto. Alla ripresa dell’attività la squadra si è presentata all’allenamento quasi al completo con le assenze che perdurano di Will Clyburn e di Achille Polonara. Se per il primo, problema muscolare, si sta provando a recuperarlo per averlo a disposizione anche parzialmente per gara 1 di giovedì, per Polonara la situazione è più complessa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Virtus Bologna, biglietti e mini abbonamenti per le finali playoff: le informazioni utili

In questa notizia si parla di: Finali Virtus Bologna Biglietti

CMO Ozzano domina Virtus Medicina nella prima delle finali di serie C - Nella prima finale di Serie C, il CMO Ozzano ha espresso una prestazione straordinaria, dominando la Virtus Medicina con un netto 101-75.

Playoff time al Taliercio Venerdì 23/05 alle 20.30 i leoni ospitano @VirtusSegafredo per Gara 3 dei quarti di finale Info biglietti https://shorturl.at/hhzb5 per dare la carica ai nostri leoni #finoallafine! Partecipa alla discussione

La Virtus Bologna sceglie di iniziare i playoff domenica. Ecco quindi le date di gara-1 degli LBA Playoffs 2025 in attesa di ufficializzazione Sabato 17 Trapani Shark-Reggiana Brescia-Trieste Domenica 18 Virtus-Venezia Trento-Olimpia Partecipa alla discussione

Virtus Bologna, biglietti e mini abbonamenti per le finali playoff: le informazioni utili - Ripresa degli allenamenti in vista delle prime sfide con Brescia, in programma giovedì e sabato. Leggi su msn.com

Virtus-Germani Brescia, date e modalità di acquisto dei biglietti per la finale Scudetto - Per la prima volta nella storia sarà una sfida tra la Virtus Bologna e la Pallacanestro Germani Brescia ad assegnare il Triangolino Tricolore ... Leggi su bolognatoday.it

Virtus Bologna-Brescia, finale scudetto basket: le date - Ecco il calendario, dove vedere le partite in tv e quando poter acquistare i biglietti ... Leggi su ilrestodelcarlino.it