virginia boom di aiuti la pro loco di fratta le dona 160mila euro per una nuova vita

In un gesto di generosità senza precedenti, Virginia Boom ha donato 160mila euro alla Pro Loco di Fratta, offrendo a una famiglia e a una donna straordinarie nuove speranze. Un abbraccio collettivo che celebra il coraggio e la rinascita, simboli di una comunità unita e solidale. La festa di inizio estate di Fratta Terme si è trasformata in un tributo toccante, unendo cuori e sguardi verso un futuro luminoso e pieno di promesse.

Un lungo abbraccio da parte di un'intera comunità a una famiglia, e a una donna in particolare, che in questi mesi è stata capace di riemergere dai momenti più bui che si possano immaginare. La festa di inizio estate di Fratta Terme, frazione di Bertinoro, è stato anche il momento per radunarsi ancora una volta attorno a una tavola nel nome di Virginia Baldassarri, per rendere così onore al suo coraggio, a quello della sua famiglia e alla capacità dei bertinoresi di essere comunità nel senso più nobile del termine. Pochi gli ingredienti per rendere indimenticabile un evento: un palco con sopra una band che suonava musica dal vivo, cucina a cura delle associazioni locali, quattro chiacchiere in compagnia e un momento di bilancio.