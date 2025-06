Violenza sessuale su una giovane liberato uno degli indagati

Venerdì scorso, G.A., il 39enne senegalese accusato di violenza sessuale e spaccio a Conegliano, è stato liberato. Incensurato e senza precedenti, la sua scarcerazione apre un capitolo delicato nel caso che ha sconvolto la comunità. La vicenda evidenzia ancora una volta l'importanza di un processo giudiziario trasparente e rigoroso per fare chiarezza sui fatti. Resta da capire quali saranno gli sviluppi di questa complessa situazione.

E' stato scarcerato venerdì scorso 6 giugno G.A., il 39enne di origine senegalese accusato di essere uno dei due uomini che, nel novembre del 2024, avrebbe violentato una 29enne a Conegliano. L'immigrato, che è un incensurato, è accusato anche di aver ceduto una dose di stupefacente alla presunta.

