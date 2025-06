Violenza sessuale e atti osceni ad Avellino orrore a una fermata dell' autobus e in un autogrill

Un luminare di preoccupazione scuote la città di Avellino, dove recenti episodi di violenza sessuale e atti osceni hanno sconvolto la comunità. Due persone sono state arrestate e altre deferite, mentre le forze dell’ordine intensificano i controlli presso l’Autostazione Air e gli autogrill. È fondamentale restare vigili e sostenere azioni che rafforzino sicurezza e rispetto, affinché simili terribili eventi non trovino più spazio nella nostra società.

Un arresto e due deferimenti ad Avellino per violenza sessuale e atti osceni. La Polizia intensifica i controlli presso l'Autostazione Air. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Violenza sessuale e atti osceni ad Avellino, orrore a una fermata dell'autobus e in un autogrill

