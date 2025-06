Violenza in classe l’ultimo giorno di scuola | docente aggredito per una pistola ad acqua

L'ultimo giorno di scuola, un momento di gioia e commozione, si è trasformato in scena di tensione e preoccupazione. In un istituto tecnico, un ragazzo di 16 anni ha preso una piega inquietante, aggredendo un docente con una pistola ad acqua. Un episodio che riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle scuole e sull'importanza di intervenire tempestivamente per tutelare docenti e studenti. È fondamentale riflettere su come prevenire simili situazioni in futuro.

L'ultimo giorno di scuola in un istituto tecnico professionale si è trasformato in un episodio di grave violenza. Un giovane studente di sedici anni ha aggredito un suo docente all'interno dell'aula. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

