Violenza in carcere visita dei parlamentari del Pd | Serve chiarezza Inaccettabile il silenzio di Delmastro

Lunedì 9 giugno 2025, una delegazione del Partito Democratico ha visitato il carcere di Marassi per fare luce sui recenti eventi che hanno scosso la struttura, culminati nella rivolta di mercoledì scorso. La visita è un passo importante verso la chiarezza e la trasparenza, ma il silenzio di Delmastro resta inaccettabile. È fondamentale che si faccia piena luce su una situazione così delicata, per garantire sicurezza e diritti.

Nel corso della mattinata di lunedì 9 giugno 2025 una delegazione di parlamentari del Partito Democratico ha svolto una visita ispettiva al carcere di Marassi dopo i fatti avvenuti nei giorni scorsi e culminati nella rivolta di mercoledì della passata settimana. Hanno preso parte alla visita il.

