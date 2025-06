Vino e vinili la serata da Evino l' Enoteca a Selvazzano

Preparatevi a vivere una serata indimenticabile all’Enoteca Selvazzano con “Vino e Vinili” di Evino! Immaginate di gustare un calice di vino selezionato, avvolti dalle note coinvolgenti di musica anni 70/80, soul, Philly sound e pop rock, tutto sui magici dischi in vinile, grazie al nostro DJ Omero. Non mancate sabato 14 giugno alle... un’esperienza sensoriale che unisce gusto e musica in un’atmosfera unica.

Evento da Facebook https:www.facebook.comeventssvino-e-vinili723896850289638 L'atmosfera perfetta: sorseggia un buon calice di vino mentre ascolti musica anni 7080, soul and philly sound, pop rock dei magici dischi in vinile, con il nostro Dj Omero. Appuntamento sabato 14 giugno alle.

In questa notizia si parla di: Vino Vinili Serata Evino

