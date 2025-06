Vincenzo Milione torna in televisione e rilancia sulla morte di Mara Favro | La notte della scomparsa è venuto qualcuno da lei

Vincenzo Milione, noto anche come Luca, torna improvvisamente in televisione alimentando nuovi sospetti sulla scomparsa di Mara Favro. La notte della sua scomparsa, si dice che qualcuno sia stato da lei, mentre lui si trovava sotto restrizioni legali per violazioni a Chiomonte. Questa vicenda intricata riaccende i riflettori su un caso ancora avvolto nel mistero, lasciando il pubblico con il fiato sospeso: cosa c'è davvero dietro questa intricate rete di eventi?

Il giorno prima della sua condanna a otto mesi per violazione dell'obbligo di dimora a Chiomonte (era stato sorpreso nella confinante Gravere e arrestato, poi rilasciato con obbligo di firma), Vincenzo Milione, che tutti chiamano Luca, ossia l'ex datore di lavoro di Mara Favro, è tornato a.

