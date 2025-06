Vincenzo Esposito | il primo italiano a segnare in NBA e leggenda della Fortitudo

Vincenzo Esposito, il primo italiano a segnare in NBA e leggenda della Fortitudo, incarna il sogno di tanti giovani atleti italiani. Nato a Caserta nel 1969, con il suo talento spettacolare ha aperto le porte del grande basket statunitense, lasciando un’impronta indelebile nel cuore degli appassionati. La sua carriera dimostra come passione e determinazione possano superare ogni confine. E, forse, il suo percorso è solo all’inizio di nuove straordinarie sfide…

Se Marco Belinelli è il primo (e per ora unico) italiano ad aver vinto un titolo nella Nba, Stefano Rusconi, nell’ormai lontano 1995, è stato il primo italiano a giocarci. Ma sapete chi è il primo italiano ad aver realizzato un punto nel mondo dei professionisti a stelle e strisce? Proprio lui, Esposito Vincenzo. Uno dei giocatori più spettacolari visto con la maglia Fortitudo. Nato a Caserta l’1 marzo 1969, Vincenzo è un predestinato. E, forse, della sua vita bisognerebbe trarne un docu-film. Intanto ci sono già stati almeno un paio di libri che ne narrano le gesta, tra canestri e scudetti – il primo per Caserta –, colpi di testa e tiri impossibili (per tutti, ma non per lui). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Vincenzo Esposito: il primo italiano a segnare in NBA e leggenda della Fortitudo

