Villaggio di Natale a rischio l' appello della Pro Loco | Senza un aiuto non si farà

Villaggio di Natale a rischio: la Pro Loco lancia un appello urgente. Senza un sostegno concreto, questa magica tradizione rischia di svanire nel nulla, privando la città di un appuntamento tanto atteso da grandi e piccini. In un periodo in cui il mare domina le discussioni, è fondamentale non dimenticare la bellezza e l’importanza delle festività natalizie. A Livorno, il futuro del villaggio si gioca adesso: e tu, sei pronto a fare la tua parte?

Chi ama il Natale saprà sicuramente che mancano circa 200 giorni al ritorno di una delle festività preferite dagli italiani. Anche se ora, vista la bella stagione, si parla solamente di mare e spiagge, c'è chi invece proietta la mente a dicembre e tutti gli appuntamenti correlati. A Livorno il.

