Villa Pamphilj prime ipotesi sulla causa dei decessi | la piccola forse morta per strangolamento

Le misteriose morti avvolgono Villa Pamphilj, con le prime ipotesi che puntano a un possibile strangolamento della piccola e a un'overdose come causa del decesso della donna trovata senza vita. Gli inquirenti stanno ancora raccogliendo prove e attendono i risultati dell'autopsia per fare luce su questa intricata vicenda. Restiamo sintonizzati per aggiornamenti su uno dei casi più inquietanti degli ultimi tempi.

Gli inquirenti starebbero valutando la possibilità che la donna trovata senza vita, e in avanzato stato di decomposizione, possa essere morta a causa di una overdose. Solo i risultati dell'autopsia potranno confermare o meno questa possibilità . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Villa Pamphilj, prime ipotesi sulla causa dei decessi: la piccola forse morta per strangolamento

