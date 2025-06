Villa Pamphilj nuovo sopralluogo nell' area del ritrovamento della neonata e della donna

Un nuovo sopralluogo a Villa Pamphilj riaccende l’attenzione sul drammatico ritrovamento di una donna di 40 anni e della sua neonata di sei mesi. In un vertice in Procura a Roma, gli inquirenti hanno fatto il punto sulle indagini, alla presenza dei massimi vertici della Squadra Mobile. La comunità aspetta risposte chiare e giustizia, mentre i dettagli emergono lentamente in questa intricata vicenda che sconvolge la città.

Vertice in Procura a Roma tra gli inquirenti che indagano sul caso del ritrovamento dei corpi di una donna di 40 anni e una bambina di sei mesi a Villa Pamphilj. All'incontro, per fare il punto sulle indagini, presenti il procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, il sostituto Antonio Verdi e i vertici della Squadra Mobile.

