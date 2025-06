Villa Pamphilj giallo sul ritrovamento della donna e della bambina morte | nuovi sopralluoghi

Il mistero avvolge Villa Pamphilj, dove si susseguono i nuovi sopralluoghi per fare luce sulla tragica scoperta di una donna e di una bambina senza vita. Le indagini, ancora aperte a ogni possibilità, coinvolgono anche l'analisi delle telecamere della zona e un vertice presso la Procura di Roma. La verità è ancora nascosta, ma gli investigatori non mollano: ogni dettaglio potrebbe essere la chiave per svelare questa intricata vicenda.

Oggi nuovi sopralluoghi per continuare le indagini che non escludono alcuna pista. Le telecamere della zona sono state poste al vaglio degli investigatori, con l'obiettivo di individuare chi possa aver abbandonato il corpo della piccola e quello della donna. In corso anche un vertice presso la Procura di Roma. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Villa Pamphilj, giallo sul ritrovamento della donna e della bambina morte: nuovi sopralluoghi

