Villa Pamphili si cerca il killer del parco | c’è un’impronta

Villa Pamphili si trasforma in scena di un mistero inquietante: un macabro ritrovamento ha sconvolto il cuore verde di Roma. Le vittime, una donna e la sua bambina, sono state trovate in circostanze ancora avvolte nel mistero, con un’impronta sospetta che potrebbe svelare l’identità del killer. La città si interroga: chi si nasconde nell’ombra di questo parco? La verità sta emergendo, e non smetteremo di cercarla.

Le vittime del macabro ritrovamento di sabato pomeriggio a Villa Doria Pamphili, nel cuore verde di Roma, sono una donna di circa 40 anni e la sua bambina di sei mesi, entrambe originarie dell'Europa orientale. Erano le 16.00 quando un passante ha notato un sacco nero di plastica abbandonato tra la vegetazione a ridosso di via Leone XIII. A 200 metri di distanza, su un manto di foglie secche, giaceva la piccola, nuda. In poche ore il parco si è trasformato in una scena del crimine blindata, con i nastri gialli a delimitare un cerchio di domande ancora senza risposta.

La Squadra Mobile di Roma sta cercando un uomo che, qualche ora prima del ritrovamento dei corpi, era stato visto aggirarsi nei pressi della Villa con qualcosa in braccio. La salma della piccola (che aveva tra i 5 e i 10 mesi) era a circa 100 metri di distanza d Partecipa alla discussione

