Villa Pamphili neonata forse uccisa la sera prima del ritrovamento

Un mistero emerge da Villa Pamphili, dove il corpo di una donna e di una neonata sono stati ritrovati in circostanze inquietanti. La donna, forse uccisa alcuni giorni prima, e la neonata, probabilmente strangolata nella sera precedente, sollevano domande che ancora attendono risposte definitive. Gli inquirenti lavorano intensamente per ricostruire la verità e fare luce su questa tragica vicenda. La verità, forse, sta per emergere.

Il corpo della donna scoperto a Villa Pamphili sabato pomeriggio, secondo la ricostruzione degli inquirenti, era l√¨ da alcuni giorni prima, mentre la morte della neonata, trovata a circa 200 metri di distanza, risalirebbe alla sera prima del ritrovamento. La piccola potrebbe essere stata uccisa per strangolamento. ¬† ¬† ¬† Riscontri sulla data due decessi sono attesi dai pm di piazzale Clodio, coordinati dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, dagli ulteriori esami disposti in seguito alle autopsie eseguite presso l'istituto di medicina legale dell'Universit√† Cattolica. Smentite dalle verifiche della Squadra Mobile alcune testimonianze che raccontavano di un uomo ucraino con in braccio un neonato. 🔗 Leggi su Iltempo.it ¬© Iltempo.it - Villa Pamphili, neonata forse uccisa la sera prima del ritrovamento

