Villa Pamphili le autopsie non svelano lesioni il corpo non trascinato e i documenti nel cassonetto | caccia all' uomo col fagotto Cosa non torna

Il mistero avvolge Villa Pamphili: autopsie senza lesioni, corpo non trascinato e documenti compromettenti trovati nel cassonetto alimentano interrogativi su un caso intricatamente complesso. La caccia all’uomo con il fagotto si fa sempre più urgente mentre pezzi di un puzzle oscuro emergono lentamente. Cosa si cela dietro questa enigma? La verità potrebbe essere più vicina di quanto si immagini, ma servono risposte chiare e tempestive.

Piccoli tasselli di un puzzle complesso. Il giallo di Villa Pamphili - il ritrovamento, a poche ore di distanza, dei corpi di una neonata di circa sei mesi e di una donna di circa 40 anni - si.

