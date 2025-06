Villa Pamphili la polizia pubblica i tatuaggi della donna a scopo identificazione

La vicenda di Villa Pamili solleva un velo di mistero sulla tragica scoperta di una giovane donna trovata senza vita nel parco di Roma. La Polizia ha diffuso i dettagli e i tatuaggi della vittima per favorire il suo riconoscimento, sperando di trovare chi possa fornire utili informazioni. Un appello che potrebbe rivelarsi decisivo per fare luce su questa triste vicenda e restituire dignitĂ alla persona scomparsa.

Roma, 9 giu. (askanews) – “La Polizia di Stato chiede il concorso nella identificazione di una donna di etĂ presumibile 2030 anni, lineamenti caucasici, capelli chiari, alta cm 164, peso 58 kg, rinvenuta morta all’interno del parco “Villa Pamphili” e che presentava vari tatuaggi. Non si esclude che detta donna si accompagnasse ad una bambina di tenera etĂ , fra i 6 mesi ed 1 anno. Eventuali segnalazioni utili alle indagini potranno pervenire al n.u.e. 112?. E’ quanto si legge in una nota della polizia, che include le foto dei tatuaggi a fini di riconoscimento. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

#9giugno Questa la descrizione della donna trovata cadavere a #VillaPamphili, diffusa dalla #Polizia, e le immagini dei 3 tatuaggi fotografati sul suo corpo. Se avete indicazioni utili alla sua identificazione, chiamate 1l 112. Se volete, fate girare. Grazie Partecipa alla discussione

Avrebbero un nome i 2 cadaveri trovati a Villa Pamphili a Roma.Sarebbero state identificate la bimba e la donna trovate morte ieri pomeriggio. Il primo corpo ad essere identificato è quello della donna di circa 40 anni. Un uomo si è presentato alla polizia,dopo Partecipa alla discussione

