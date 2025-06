Villa Pamphili la polizia chiede aiuto per identificare la donna | Ecco i suoi tatuaggi La pista dell' uomo in fuga con un fagotto in braccio

La Villa Pamphili diventa il protagonista di un appello pubblico: la polizia di Roma chiede aiuto per identificare una donna dai tratti distintivi, tra cui tre tatuaggi riconoscibili. La sua fuga, portata avanti con un uomo in possesso di un fagotto, ha sollevato l’attenzione delle autorità . Ecco i dettagli e gli indizi che potrebbero portare alla loro ricostruzione. Restate sintonizzati per scoprire come contribuire a risolvere il caso.

Aveva tra i 20 e 30 anni, lineamenti caucasici e capelli chiari, una statura di un metro e 64 per 58 chili di peso. E aveva 3 tatuaggi particolari che la questura di Roma ha scelto di diffondere. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Villa Pamphili, la polizia chiede aiuto per identificare la donna: «Ecco i suoi tatuaggi». La pista dell'uomo in fuga con un fagotto in braccio

