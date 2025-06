Villa Pamphili la neonata potrebbe essere stata strangolata Caccia al responsabile del duplice omicidio

Una tragedia sconvolge Roma: nel parco di Villa Pamphili è stato scoperto il corpo senza vita di una neonata, potenzialmente strangolata. La caccia al responsabile è aperta, con nuovi elementi emergenti e indagini in corso che si intensificano. La comunità si stringe attorno alla speranza di fare luce su questa terribile vicenda, mentre le forze dell’ordine lavorano senza sosta per trovare la verità.

Emergono nuovi elementi sull’ orribile scoperta avvenuta a Villa Pamphili, a Roma, dove il corpo senza vita di una bambina di circa sei mesi è stato ritrovato. Secondo le prime ipotesi formulate dagli inquirenti, sulla base dei risultati preliminari dell’autopsia, la piccola potrebbe essere stata strangolata. Nel frattempo, proseguono le indagini con ulteriori sopralluoghi all’interno del parco, mentre si attendono gli esiti degli esami del Dna per accertare l’identità sia della bambina sia della donna trovata morta a circa 200 metri di distanza. Sul corpo di quest’ultima sono stati rilevati alcuni tatuaggi, tra cui un surf con un teschio e un disegno floreale, rilevanti per il processo di identificazione. 🔗 Leggi su Open.online

