Villa Pamphili | La neonata forse strangolata Analisi sui tatuaggi della donna morta quattro giorni prima

Villa Pamphili, un giallo che scuote la capitale: la madre deceduta poco prima della neonata e il sospetto di strangolamento sulla piccola. Le indagini si approfondiscono, tra tatuaggi enigmatici e dettagli inquietanti, mentre le autorità cercano di fare chiarezza su questa drammatica vicenda. Un caso che tiene col fiato sospeso tutta Italia, e che rischia di svelare un lato oscuro nascosto tra le ombre della capitale...

La mamma morta quattro giorni prima della figlia, la bambina probabilmente uccisa per strangolamento. Le indagini sulla tragedia di Villa Pamphili si intensificano e dal vertice in Procura a. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Villa Pamphili: «La neonata forse strangolata». Analisi sui tatuaggi della donna, morta quattro giorni prima

