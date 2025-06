Villa Pamphili la neonata aveva un colpo sulla nuca | chi è il killer del parco c' è un impronta Le autopsie svelano l' identità delle vittime

Nel cuore verde di Villa Pamphili, il tragico ritrovamento di una donna di circa 40 anni e di una neonata sconvolge Roma. Le autopsie e le impronte digitali stanno portando alla luce la verità dietro questa drammatica vicenda, svelando un inquietante mistero che ancora tiene col fiato sospeso. La domanda rimane: chi è il colpevole di questo orribile delitto? La risposta potrebbe arrivare presto, grazie alle indagini in corso.

La Squadra Mobile di Roma sta cercando un uomo che, qualche ora prima del ritrovamento dei corpi, era stato visto aggirarsi nei pressi della Villa con qualcosa in braccio. La salma della piccola (che aveva tra i 5 e i 10 mesi) era a circa 100 metri di distanza d Partecipa alla discussione

Svolta nel giallo di Villa Pamphili, madre e figlia neonata identificate: erano dell'Est, la donna aveva 40 anni. Si cerca un uomo Partecipa alla discussione

