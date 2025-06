Villa Pamphili è caccia all’uomo | la bimba forse strangolata

Le indagini sulla tragica scena di Villa Pamphili si intensificano, mentre emergono nuovi dettagli che scuotono l’intera comunità. La scoperta di una bambina forse strangolata ha aperto un nuovo capitolo nel caso, alimentando paura e rabbia tra i cittadini. Le autorità lavorano senza sosta per catturare l’autore di questi orrori. La speranza di fare luce sulla verità resta viva, ma il mistero si infittisce...

Proseguono a ritmo serrato le indagini per dare un volto e un nome all'autore degli scioccanti omicidi che sono stati scoperti sabato scorso nel parco della capitale Un caso che ha scioccato l'opinione pubblica e non ha lasciato indifferenti anche gli stessi inquirenti che più volte purtroppo si trovano davanti dei corpi senza vita. Ma questa volta, oltre al solito drammatico e assurdo femminicidio, c'è quel piccolo corpicino trovato morto a poca distanza da quella che era sua madre, ha sconvolgere sentimenti. ecco perchè le indagini proseguono serratissime per dare un nome e un volto al presunto assassino nel più breve tempo possibile.

