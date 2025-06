Villa Pamphili come una ‘favela’ ecco il luogo del ritrovamento dei due cadaveri

Villa Pamphili, il polmone verde di Roma, si svela in tutta la sua duplice anima: un’oasi di vita e serenità di giorno, ma anche teatro di ombre e misteri di notte. Recentemente, il ritrovamento di due cadaveri, una donna e la sua bambina, ha acceso i riflettori su un lato oscuro di questo luogo tanto amato quanto enigmatico. Un’immagine inquietante di una villa divisa tra bellezza e abbandono, che invita a riflettere sulla complessità della città eterna.

Villa Pamphili come una favela. Il polmone verde di circa 184 ettari di Roma dove sono stati trovati i cadaveri di una donna e della sua bambina di pochi mesi è come se avesse due vite: una di giorno animata da persone, bambini e biciclette e una di notte dove i protagonisti sono gli emarginati della metropoli. Villa Pamphili, i cancelli divelti. Nonostante la chiusura all’imbrunire dei cancelli (11 quelli “ufficiali”) tanti sono i punti in cui chi vuole può entrare nel parco. Sbarre divelte, cancelli forzati. Il più evidente è su via Leone XIII, l’arteria che divide in due il parco e dove qualche tempo fa un incidente stradale ha causato l’abbattimento della recinzione. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Villa Pamphili come una ‘favela’, ecco il luogo del ritrovamento dei due cadaveri

