Vieri | Se vanno via Theo e Maignan magari Leao vorrebbe andare via

Il calciomercato del Milan si fa sempre più incerto, tra possibili partenze e strategie di rafforzamento. Vieri, ex rossonero, ha analizzato la situazione, sottolineando come l’assenza di Theo e Maignan potrebbe influenzare le decisioni di Leao, che potrebbe essere tentato di lasciare il club. Una fase cruciale per il futuro del Diavolo, pronto a scrivere nuovi capitoli sotto i riflettori del mercato estivo.

L'ex rossonero Bobo Vieri ha parlato del calciomercato del Milan. Con Theo e Maignan lontani da Milanello, anche Leao potrebbe partire. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Vieri: “Se vanno via Theo e Maignan, magari Leao vorrebbe andare via”

In questa notizia si parla di: Vieri Theo Maignan Leao

Vieri: "Reijnders via, Theo via, Maignan via. Poi anche Leao? Bella rottura da sistemare per Tare e Allegri" Partecipa alla discussione

Longari (SI): “Milan, la situazione di Leao, Maignan e Theo Hernández” - Gianluigi Longari ha fornito gli ultimi aggiornamenti di mercato sulle situazioni di Rafael Leao, Mike Maignan e Theo Hernández del Milan Daniele Triolo Redattore 9 giugno 2025 (modifica il 9 giugno 2 ... Leggi su informazione.it

Vieri: "Theo, Maignan e Reijnders via? Devi prendere gente forte quanto loro" - Sul palco della Milano Football Week ha parlato anche l'ex attaccante Christian Vieri. Leggi su milannews.it

Longari: "Leao, Maignan e Hernández, il Milan valuta le offerte" - Gianluigi Longari, giornalista di SportItalia con una lunga esperienza nel calciomercato, ha fatto il punto sulle situazioni di Rafael Leao, Mike Maignan e Theo Hernández , tre pilastri del Milan sui ... Leggi su informazione.it