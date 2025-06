Vieri | Lautaro Martinez tra i primi 5-6 sa fare tutto Ed è leader

Vieri non ha dubbi: Lautaro Martinez è uno dei pochi autentici leader del calcio moderno, un attaccante completo capace di fare tutto sul campo. Tra i primi 5 o 6 al mondo per talento e determinazione, il Toro si prepara a brillare al Mondiale per Club negli Stati Uniti. Con la sua grinta e versatilità, Lautaro è pronto a scrivere un’altra pagina importante della sua carriera e a dimostrare di essere un protagonista assoluto.

Vieri non ha dubbi su Lautaro Martinez, attaccante e capitano dell’Inter. Bobo ha elogiato il Toro che cercherà di diventare grande protagonista al Mondiale per Club negli Stati Uniti. LEADER E CALCIATORE TOTALE – Tra pochi giorni inizierà il Mondiale per Club e su DAZN Christian Vieri ha parlato di Lautaro Martinez. Il Toro è stato ben elogiato da Bobo, che non ha dubbi sulle sue caratteristiche. Ecco cos’ha detto dell’attaccante e capitano nerazzurro. Questo il suo intervento: « Lautaro Martinez lo metto tra i primi 5-6 al mondo, quest’anno sta dimostrando come l’anno scorso di essere un grandissimo attaccante. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Vieri: «Lautaro Martinez tra i primi 5-6, sa fare tutto. Ed è leader»

