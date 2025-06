VIDEO | Il tempo passa l' emozione no Neri | La mia rovesciata come dentro un film

Il tempo potrebbe aver mutato l'aspetto dell’arena, ma le emozioni restano intatte, scolpite nel cuore di chi ha vissuto quegli istanti indimenticabili. La rovesciata di Domenico Neri, protagonista di un sogno che attraversa quattro decenni, ci ricorda come il calcio sia molto più di un gioco: è passione, memoria e leggenda. E a ogni battito, ancora si sente l’eco di quel gol straordinario.

La rovesciata dei sogni 40 anni dopo. Domenico Neri sul prato del Comunale, dentro un'arena che è cambiata nella sua struttura esterna ma non nell'anima. E a tendere bene l'orecchio, ancora si può sentire l'eco del boato che accompagnò la palla dentro la rete di Ciappi, portiere del Campobasso.

