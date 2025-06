VIDEO Il bodyguard di Messi viene umiliato da Ronaldinho

In un incredibile mix di talento e stile, Ronaldinho dimostra ancora una volta perché è leggendario, umiliando con eleganza Yassine Cheuko, il bodyguard di Messi. Il suo sorriso di sfida e i dribbling irresistibili lasciano il pubblico senza parole. Guarda il video e scopri come la classe di Ronaldinho si imprime nella memoria di tutti, anche al di fuori del campo.

Il bodyguard di Messi viene umiliato da Ronaldinho - Una scena inattesa scuote il mondo del calcio e degli imprevisti: il leggendario Ronaldinho, ancora inarrestabile a 45 anni, mette in mostra la sua magia, umiliando il bodyguard di Messi, Yassine Cheuko.

