VIDEO Battisti Legend | la magia di Lucio rivive a Benevento

Preparati a vivere un'indimenticabile serata di musica e nostalgia: il 18 luglio, il suggestivo Teatro Romano di Benevento si trasformerà in un palcoscenico magico per “Battisti Legend”. Un omaggio vibrante all’arte di Lucio Battisti, interpretato dal talento di Roberto Pambianchi e la sua band. Un’occasione unica per riscoprire i grandi successi che hanno fatto la storia, riaffermando il potere senza tempo della musica italiana. Non perdere questo straordinario evento che farà vibrare i cuori di tutti gli appassionati.

Il prossimo 18 luglio, un appuntamento imperdibile accenderà l'estate di Benevento: al suggestivo Teatro Romano arriva "Battisti Legend", lo spettacolo-omaggio dedicato all'immortale Lucio Battisti. Sul palco Roberto Pambianchi, tra i più apprezzati interpreti della musica di Battisti, insieme alla sua band, guiderà il pubblico in un viaggio emozionante tra i capolavori che hanno segnato la storia della musica italiana. A rendere la serata ancora più speciale sarà la partecipazione di un ospite d'eccezione: Mario Lavezzi, storico amico e collaboratore di Battisti, nonché autore e musicista tra i più raffinati del panorama nazionale.

In questa notizia si parla di: Battisti Legend Lucio Benevento

