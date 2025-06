Victoria De Angelis Maneskin accende l' Audiodrome di Moncalieri con un dj set esplosivo

dichiarato il suo amore per la musica dance e le atmosfere da club, Victoria promette di regalare un’esperienza indimenticabile ai presenti. Preparati a ballare senza sosta e a vivere un momento unico di energia pura, perché questa serata all’Audiodrome sarà una festa che resterà nella memoria di tutti gli appassionati di musica e divertimento.

Moncalieri si prepara a una serata ad altissima energia: venerdì 13 giugno 2025, l'Audiodrome in strada Mongina 9 ospiterà Victoria De Angelis, la carismatica bassista e cofondatrice dei Måneskin, per un DJ set che, a partire dalle ore 23, promette di incendiare il palco. Dopo aver. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Victoria De Angelis (Maneskin) accende l'Audiodrome di Moncalieri con un dj set esplosivo

In questa notizia si parla di: Victoria Angelis Audiodrome Moncalieri

Victoria De Angelis (Maneskin) accende l'Audiodrome di Moncalieri con un dj set esplosivo - Moncalieri si prepara a una serata ad altissima energia: venerdì 13 giugno 2025, l'Audiodrome in strada Mongina 9 ospiterà Victoria De Angelis, la carismatica bassista e cofondatrice dei Måneskin, per ... Leggi su torinotoday.it

Vic De Angelis torna a Torino in versione solista: il dj set della bassista dei Måneskin all'Audiodrome - Venerdì 13 giugno 2025, l’Audiodrome di Moncalieri si prepara ad accogliere Victoria De Angelis, bassista e cofondatrice dei Måneskin, per un DJ set che promette di scuotere le fondamenta del club. Leggi su torinoggi.it