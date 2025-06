Vicesindaco di Scano Montiferro travolto e ucciso da auto pirata

Una tragedia sconvolgente scuote la comunità di Scano Montiferro: Antonio Pietro Ghiaccio, vicesindaco stimato e appassionato di moto, ha perso la vita in un tragico incidente causato da un'auto pirata. La sua dedizione al servizio pubblico si è interrotta bruscamente in una notte che nessuno dimenticherà. La vicenda solleva ancora una volta il dolore e l’indignazione per un gesto così insensato. Sempre più necessario rafforzare le misure di sicurezza sulle strade.

E' rimasto con la moto senza benzina e la spingeva su ciglio della strada in attesa che arrivasse un amico ad aiutarlo quando è stato sfiorato da una prima auto, una seconda l'ha travolto ed è fuggita e una terza ha centrato la due ruote. Sarebbe morto sul colpo Antonio Pietro Ghiaccio, 54 anni, vicesindaco di Scano Montiferro (Oristano) travolto e ucciso da un' auto pirata durante la notte lungo la strada provinciale 10 a San Vero Milis, sempre nell'Oristanese. Il primo e il terzo automobilista si sono fermati e hanno dato l'allarme. I carabinieri stanno cercando di rintracciare il conducente che non si è fermato a soccorrerlo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Vicesindaco di Scano Montiferro travolto e ucciso da auto pirata

