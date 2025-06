Vicenza picchia la ex e fugge a piedi nella notte | era già ammonito per violenze arrestato col Codice Rosso

Una notte di follia a Vicenza: un cittadino serbo, già ammonito per violenze, ha aggredito la sua ex e poi è fuggito a piedi. La scoperta del suo gesto e l'intervento rapido delle forze dell’ordine hanno portato all’arresto con il codice rosso, dimostrando che la tutela delle vittime è una priorità assoluta. La sicurezza non si prende pause, e la legge interviene sempre quando c’è bisogno di protezione.

