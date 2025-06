Vibo Valentia A Palazzo Marzano l’avvocato scrittore Giuseppe Pasquino con Solo la mafia può distruggere se stessa

Il 10 giugno alle ore 18.45 a Palazzo Marzano, si aprirà un percorso illuminante nel cuore di Vibo Valentia. Nella cornice della rassegna “Un libro al mese: Visto da vicino”, Giuseppe Pasquino, avvocato e scrittore, presenterà il suo libro “Solo la mafia può distruggere se stessa”. Un appuntamento imperdibile per approfondire e comprendere le dinamiche profonde di un fenomeno complesso e spesso frainteso, guidando i partecipanti verso una riflessione critica e stimolante.

Si preannuncia un appuntamento di grande interesse civile e culturale quello del 10 giugno alle ore 18.45 a Palazzo Marzano, nell'ambito della sezione "La Pagina in più" della rassegna letteraria "Un libro al mese: Visto da vicino". Protagonista sarà Giuseppe Pasquino, avvocato vibonese e autore del libro "Solo la mafia può distruggere se stessa", un'opera che affonda lo sguardo oltre le apparenze del fenomeno mafioso. Accanto a lui, a guidare il confronto, Roberto Maria Naso Naccari Carlizzi, docente di Storia dell'Europa moderna e contemporanea, per un dialogo che si annuncia ricco di spunti e riflessioni.

