Viareggio | 55enne trovato impiccato davanti all’Agenzia delle Entrate

Una tragedia scuote Viareggio: un uomo di 55 anni è stato trovato impiccato proprio davanti all’Agenzia delle Entrate. Sul posto sono arrivati immediatamente ambulanza, automedica, vigili del fuoco e carabinieri, che stanno indagando sulle cause di questo drammatico gesto. La zona è rimasta interdetta per diverse ore, lasciando la comunità sbigottita di fronte a questa scena sconvolgente. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi.

