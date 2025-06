Vianese in rimonta | battuto il Monastir 2-1 Bernabei decisivo

In un'affascinante sfida di calcio, la Vianese conquista una vittoria emozionante contro il Monastir, ribaltando il risultato con un 2-1 decisivo grazie alla rete di Bernabei. La gara ha mostrato passione, determinazione e un calcio vibrante, lasciando i tifosi entusiasti e ansiosi di scoprire cosa riserverà il prossimo impegno. Un successo che rafforza la volontà della squadra di continuare a stupire e lottare fino all'ultimo minuto.

VIANESE 2 MONASTIR 1 VIANESE: Della Corte, Palmiero, Silvestro (66’ Zinani), Bernabei, Martini, Contipelli, Carrer (76’ Pezzani), Vaccari, Bertetti, Malivojevic (82’ Caselli, 94’ Bandaogo), Falanelli (58’ Rizzuto). A disp.: Di Fabrizio, Mammi, Mininno, Sighinolfi. All.: Sarnelli. MONASTIR: Daga, Pinna, Zurbriggen, Madero Sonora, Porru, Feola, Frau (94’ Manca), Naguel (82’ Corda), Sanna (88’ Nurchi), Sarritzu (82’ Arangino), Santoro. A disp.: Stevanato, Arzu, Riep, Suazo, Cocco. All.: Angheleddu. Arbitro: Diella di Vasto (Aimar di Nichelino–Merlina di Chivasso; 4° uomo Mazzer di Conegliano). Reti: 20’ Santoro; 22’ Bertetti; 56’ Bernabei. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vianese in rimonta: battuto il Monastir 2-1, Bernabei decisivo

In questa notizia si parla di: Vianese Monastir Bernabei Rimonta

