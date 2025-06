Viale Geno assediata dai camper in sosta | e c' è chi cerca il fresco sotto gli alberi ma fuori dagli spazi

Viale Geno a Como si trasforma in un affollato campeggio improvvisato: camper parcheggiati ovunque, cercando refrigerio sotto gli alberi ma senza spazi attrezzati. Una scena che desta preoccupazione e solleva domande sulla gestione delle aree di sosta. La situazione, immortalata da un nostro lettore, evidenzia la crescente necessit√† di regolamentare e pianificare meglio lo spazio pubblico. √ą fondamentale intervenire per garantire sicurezza e decoro alla citt√†.

Non √® un‚Äôarea attrezzata per la sosta camper, eppure ormai viene utilizzata come tale. La segnalazione arriva da un lettore di QuiComo, che nella prima mattina di oggi, luned√¨ 9 giugno, poco prima delle 8, ha fotografato una serie di camper parcheggiati in fondo a viale Geno, a Como, alcuni dei. 🔗 Leggi su Quicomo.it ¬© Quicomo.it - Viale Geno assediata dai camper in sosta: e c'√® chi cerca il fresco sotto gli alberi, ma fuori dagli spazi

In questa notizia si parla di: Camper Viale Geno Sosta

Camper sui posti moto e parcheggio disabili: a Pasqua a Como arriva anche il turismo dell‚Äôinciviltà - Una cartolina poco edificante è arrivata in redazione questa mattina di Pasqua, sabato 20 aprile 2025, da viale Geno ... Leggi su quicomo.it

Parcheggi selvaggi in viale Geno: i marciapiedi diventano aree di sosta Improvvisate - Scene di ordinaria sosta abusiva: mercoledì scorso, intorno alle 21, i marciapiedi di viale Geno si sono trasformati in un'area di sosta improvvisata per decine di auto, costringendo i pedoni a ... Leggi su quicomo.it

Como, sosta selvaggia e poca sicurezza in viale Geno. Esposto in Comune e in Procura: ‚ÄúChiudere la strada‚ÄĚ - Viale Geno, auto in sosta sulle aiuole, sui marciapiedi, sugli stalli destinati a moto e disabili e persino sotto i cartelli di divieto. Leggi su espansionetv.it