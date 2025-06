Viaggi d’istruzione | il Ministero dei Trasporti chiarisce il calcolo degli appalti per agenzie Nel valore stimato vanno inclusi anche i biglietti non solo il compenso dell’agenzia di viaggio

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha recentemente fornito chiarimenti fondamentali per le istituzioni scolastiche coinvolte in viaggi d’istruzione. Ora, nel calcolo degli appalti alle agenzie di viaggio, devono essere inclusi non solo i compensi, ma anche i costi dei biglietti. Questo aggiornamento garantisce maggiore trasparenza e correttezza nelle procedure di affidamento. Scopriamo insieme le implicazioni di questa novità per il mondo della scuola.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito un aspetto cruciale per le istituzioni scolastiche che si affidano ad agenzie di viaggio per l'organizzazione di viaggi d'istruzione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

