Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-06-2025 ore 20 | 25

Ben trovati da Astral Infomobilità, il servizio della Regione Lazio dedicato alla viabilità. Questa sera, la A1 Firenze-Roma registra rallentamenti tra Ponzano Romano e il bivio Roma Nord, a causa di un incidente coinvolgente un mezzo pesante. Si segnalano code tra la terza e la seconda corsia, con traffico intenso che richiede prudenza sulla Colombo. Rimanete con noi per aggiornamenti e consigli utili sulla viabilità.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura ancora la A1 Firenze Roma a causa di un incidente avvenuto all'altezza delle km 518 in direzione Roma nel quale è coinvolto un mezzo pesante tra terza e seconda corsia permangono code tra Ponzano Romano e il bivio la diramazione Roma nord raccomandiamo prudenza sulla Colombo Code in questo caso per traffico intenso tra via di Mezzocammino e via di Malafede in direzione Ostia ed infine Passiamo al pubblico nella capitale sulla linea C della metropolitana proseguono i lavori di prolungamento della tratta da San Giovanni a Colosseo fino al 27 giugno ultime corse da capolinea alle 20:30 pantano e alle 21 da San Giovanni poi al posto dei treni ATV bus sostitutivi fino al termine del servizio bene tutto da Giuseppe cutrupi e Astral infomobilità Grazie per l'ascolto un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it