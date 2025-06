Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-06-2025 ore 19 | 40

Ben ritrovati con gli aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio. La circolazione si presenta complessa a causa di un incidente sulla A1 Firenze-Roma tra Ponzano Romano e Roma Nord, che ha provocato lunghe code. Vi consigliamo di pianificare il viaggio con anticipo e di procedere con prudenza. Ecco tutte le ultime notizie per garantirvi un viaggio più sicuro e sereno. Restate con noi per altri aggiornamenti.

Astral infomobilità di nuovo Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura La 1 Firenze Roma a causa di un incidente avvenuto all'altezza delle km 518 in direzione Roma nel quale è coinvolto un mezzo pesante tra terza e seconda corsia permangono code tra Ponzano Romano e il bivio per la diramazione Roma nord raccomandiamo di procedere con prudenza andiamo sul Raccordo Anulare code a tratti per traffico intenso in carreggiata esterna trapuntine Appia interna si rallenta tra Nomentana e Prenestina sul tratto Urbano della A24 traffico intenso è rallentato tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro e tra fiorentini e il raccordo in direzione opposte incolonnamenti sulla Colombo tra via di Mezzocammino e via di Malafede in direzione Ostia è tutto da Giuseppe cutrupi e Astral infomobilità Grazie per l'ascolto e al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio