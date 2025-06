Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-06-2025 ore 19 | 10

Benvenuti alla nostra aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio. Oggi, alle ore 19:10 del 9 giugno 2025, Astral Infomobilità segnala code e rallentamenti su diverse arterie principali a causa di un incidente sull'A1 Firenze-Roma, tra Ponzano Romano e il bivio Roma Nord. La prudenza è d’obbligo: restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e consigli su come evitare i disagi. La vostra sicurezza e il vostro tempo sono la nostra priorità.

Astral infomobilità di nuovo Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura A1 Firenze Roma segnalato un incidente all'altezza delle km 518 in direzione Roma coinvolto un mezzo pesante tra terza e seconda corsia ci sono formati code tra Ponzano Romano e il bivio per la diramazione Roma nord andiamo di procedere con prudenza andiamo sul Raccordo Anulare permangono le code per traffico in carreggiata esterna trapuntine Appia interna file tra Cassia Veientana e Salaria e tra Nomentana e code anche sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova ed il raccordo In quest'ultima direzione sul tratto Urbano della A24 roma-teramo traffico intenso è rallentato tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro e tra fiorentini e di là raccordo in direzione opposta sulla Roma Fiumicino code all'altezza del viadotto della Magliana nei due sensi di marcia infine incolonnamenti sulla Colombo via Di Mezzocammino e via di Malafede in direzione Ostia