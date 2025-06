Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-06-2025 ore 18 | 10

Benvenuti a un aggiornamento sulla viabilità di Roma e Lazio del 9 giugno 2025 alle ore 18:10. Astral Infomobilità, servizio ufficiale della Regione Lazio, vi tiene informati sulle ultime novità e sui disagi in tempo reale. Oggi, dopo la rimozione dell'incidente sul Grande Raccordo Anulare tra Selva Candida e Boccea, la circolazione si presenta più fluida, anche se persistono code in alcune tratte strategiche. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti!

