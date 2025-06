Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-06-2025 ore 16 | 25

Benvenuti a questo aggiornamento sulla viabilità di Roma e del Lazio, fornito da Astral Infomobilità, il servizio ufficiale della regione. Oggi, 9 giugno 2025 alle ore 16:25, vi aggiorniamo sulle ultime notizie e sulle condizioni del traffico, tra cui il ripristino sulla A1 Roma-Napoli dopo il ribaltamento di un mezzo pesante e le circolazioni regolari sulla diramazione Roma Sud. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura un aggiornamento sulla A1 Roma Napoli rimosso il mezzo pesante ribaltato all'altezza delle km 670 in direzione Roma traffico scorrevole tra Caianello e Cassino incidente rimosso anche sulla diramazione Roma Sud circolazione regolare tra San Cesareo e Monte Porzio Catone in direzione del grande raccordo anulare E a proposito della raccordo un incidente in carreggiata esterna sta provocando code tra Selva Candida in bocca chiusa la corsia di sorpasso sempre in esterna per traffico intenso si rallenta tra laurentine Tuscolana interna code tra Tiburtina e Prenestina incidente anche sulla Maremmana Inferiore sono formate code tra villaggio Adriano e lo svincolo per La 24 Roma Teramo in quest'ultima direzione e andiamo infine sulla tratto Urbano della A24 traffico intenso è rallentato tra portone la tangenziale est verso il centro e tra più Lentini ed il raccordo in direzione opposta è tutto da Giuseppe cutrupi è Astral infomobilità Grazie per l'ascolto e buon viaggio Un servizi della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it